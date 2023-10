POL-OG: Lichtenau - L75 aktuell nach Granatenfund gesperrt - Fahrbahn wieder frei

Rastatt (ots) - Ein Verkehrsunfall führte am Montagmorgen zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein Autofahrer wollte ersten Ermittlungen zufolge gegen 6:15 Uhr in den Kreuzungsbereich der B462 und der B3 einfahren. Die dortige Ampel war Aussagen zufolge zu diesem Zeitpunkt ausgefallen. So kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls auf der Kreuzung befindlichen Wagen, der dann wiederum mit einem dritten Fahrzeug kollidierte. Aktuellen ...

