LPI-EF: Baumaschinen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einer Baustelle in Kindelbrück gingen Unbekannte auf Diebeszug und machten Beute im Wert von 35.000 Euro. Gestern Morgen stellten Arbeiter fest, dass Diebe über das Wochenende auf der Baustelle einen Lagercontainer aufgebrochen und geleert hatten. Dabei richteten sie 600 Euro Sachschaden an. Die Diebe stahlen u. a. eine Rüttelplatte, einen Hydraulikstemmer und eine Baggerschaufel. Das Treiben der Täter blieb unbemerkt, sodass sie unerkannt mit ihrer Beute verschwinden konnten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0142977 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (JN)

