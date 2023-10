Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sexuelle Belästigung

Rastatt (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, soll eine 18-Jährige im Bahnhofsbereich in Rastatt von einem 28-Jährigen sexuell belästigt worden sein. Während die junge Frau auf ihren Zug wartete, soll sich der Beschuldigte ihr genähert und sie unangemessen berührt haben. Als der Mann merkte, dass die Frau die Polizei anrief, flüchtete er in Richtung Rauentaler Straße. Kurz darauf konnte er von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt angetroffen und kontrolliert werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

