POL-NI: Diepenau - LKW kommt bei Überholvorgang von der Fahrbahn ab

Nienstädt (ots) - (ma) Im Zeitraum vom 31.07. bis 07.08.2023 ist in ein Wohnhaus an der Siftstraße in Nienstädt eingebrochen worden. Die Hauseigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Die Einbrecher, die die Terrassentür aufhebelten, stahlen nach den bisherigen Erkenntnissen Goldschmuck und Bargeld.

