POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.07.2023

Goslar (ots) - Böschungsbrand in Vienenburg: Am Sonntag, den 09. Juli 2023, gegen 16.35Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er in der Feldmark neben der L 510 zwischen Vienenburg und Wennerode einen Böschungsbrand entdeckt hatte. Auf einem abgeernteten Feld ist der Grasboden aus nicht geklärter Ursache in Brand geraten und hatte sich auf 2500 m² ...

