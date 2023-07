Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Bundesstraße 4

Rüttelstreifen am Kesselberg sollen Unfallzahlen senken

Goslar (ots)

Braunlage/Hohegeiß

Im Oberharz wurden vor den gefährlichen Kurvenlagen im Bereich des Kesselbergs sogenannte "Rüttelstreifen" auf die Fahrbahn aufgebracht, um die Unfallzahlen, insbesondere mit Beteiligung von Motorrädern, weiter zu senken.

Die kurvenreiche Strecke der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß erfreut sich großer Beliebtheit bei Motorradfahrern, ist dadurch allerdings vor allem im Bereich des Kesselbergs ein Abschnitt mit der höchsten Unfallhäufung im Oberharz. Seit 2012 bis 2022 verzeichnete die Polizeiinspektion Goslar hier 53 Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern, bei denen zehn Personen leicht verletzt wurden. 32 Beteiligte erlitten schwere Verletzungen, vier verstarben an den Unfallfolgen.

In den vergangenen Jahren hatte die Unfallkommission, bestehend aus dem Landkreis Goslar, der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Polizeiinspektion Goslar, bereits diverse Maßnahmen zur Reduzierung der Unfallzahlen in diesem Abschnitt getroffen. So wurden zwei Mittelstreifen installiert, die Geschwindigkeit auf 80 Km/h begrenzt, an den Schutzplanken ein Unterfahrschutz angebracht sowie ein Überholverbot eingerichtet. Doch weder diese Maßnahmen, noch die Intensivierung der polizeilichen Verkehrskontrollen in diesem Bereich, führten bislang zu einer deutlichen Reduzierung der Unfallzahlen.

Nun wurden sogenannte "Rüttelstreifen" in kurzen Abständen vor den Kurvenlagen auf der Fahrbahn aufgebracht, um insbesondere den Motorradverkehr für die Gefährlichkeit des Streckenabschnitts zu sensibilisieren. Die Erschütterungen beim Überfahren sollen bewirken, die gefahrene Geschwindigkeit zu verringern und die kurzen Abstände zwischen den Streifen ein erneutes Beschleunigen vor der Kurve unterbinden. Zudem wird die erlaubte Geschwindigkeit weiter reduziert und mit neuer Beschilderung auf die Gefährlichkeit der Strecke hingewiesen.

Die benachbarten Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen, Kooperationspartner der Verkehrssicherheitsaktion "Sicher durch den Harz", haben mit unterschiedlichen Rüttelstreifen bereits positive Erfahrungen gesammelt - die Unfallzahlen gingen teils signifikant zurück. Dies veranlasste die Polizeiinspektion Goslar, die Rüttelstreifen als weiteres erfolgversprechendes Element der Verkehrssicherheitsarbeit im Oberharz in die Unfallkommission einzubringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell