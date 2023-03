POL-MR: Wetter: Vermisster 38 - Jähriger tot aufgefunden

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gladenbach: Hakenkreuze in Tische geritzt Verantwortliche einer Schule in der Dr. Berthold-Leinweber-Straße stellten mehrere Hakenkreuze fest, die Unbekannte in zwei Tischplatten geritzt hatten. Wann genau der dadurch entstandene Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand, ist nicht bekannt. Die Beschädigungen fielen wohl erstmals am ...

mehr