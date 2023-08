Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Bückeburg/Hespe (ots)

Gegen 01.45 Uhr ist am Montag eine 35jährige Autofahrerin aus Bückeburg auf der Eveser Straße in Bückeburg mit ihrem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zerstörte dadurch einen Maschendrahtzaun mit Betonpfosten auf ca. 20m Länge. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen das dortige Wohnhaus, das an der Klinkerfassade von ca. 2m beschädigt wurde.

Die Bückeburgerin erklärte, dass ein Tier, vermutlich Wild, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nordholz kreuzte und der Schreck darüber so groß war, dass die 35jährige die Kontrolle über den Pkw VW verlor. Zu einer Berührung zwischen Tier und Pkw kam es jedoch nicht.

Die Bückeburgerin ist mit leichten Verletzungen in das Klinikum gebracht worden.

Der Pkw VW wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Ein 85jähriger Bückeburger übersah am Dienstag gg. 12.25 Uhr beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke an der Ernst-Kestner-Straße in Bückeburg mit seinem Pkw BMW einen hinter ihm haltenden Pkw Kia einer 33jährigen Bückeburgerin.

Der Senior soll nach Angaben der Bückeburgerin zunächst versucht haben, dass die Unfallaufnahme nicht durch die Polizei erfolgen sollte, worauf die 33jährige allerdings bestand.

Die Beamten stellten bei dem 85jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest, worauf eine Alco-Test mit 0,78 Atemalkoholkonzentration hindeutete.

Nach einer Blutprobe ist der Führerschein des Bückeburgers beschlagnahmt worden.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw, gesteuert von einer 75jährigen Frau aus Seggebruch, und einem 53jährigen Pedelec-Fahrer aus Bückeburg kam es am Dienstag gegen 16.50 Uhr in Hespe auf der Leveser Straße.

Die Autofahrerin übersah mit einem Pkw Mercedes beim Einbiegen von der Leveser Allee den vorfahrtberechtigten Zweiradfahrer, der den Radweg befuhr.

Nach dem Zusammenstoß musste der verletzte Bückeburger mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht werden.

