Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rinteln - Nordstadt (ots)

(me) Am Montag, 07.08.2023, gegen 07:38 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer aus Northeim seinen Pkw im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln in Höhe der Hausnummer 36 ordnungsgemäß am Straßenrand ab. Der Abstellort liegt direkt gegenüber der Zufahrt zum Parkplatz der Steuerakademie. Bei Rückkehr gegen 13:20 Uhr stellte er fest, dass der Pkw Beschädigungen an der Fahrerseite aufweist. Diese sind vermutlich dadurch entstanden, dass ein vorbeifahrendes Kfz den Pkw gestriffen hat. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751/9646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell