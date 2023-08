POL-NI: Wölpinghausen - 29-Jähriger kommt mit Krad von Fahrbahn ab

Nienburg (ots) - (KEM) Am Montagnachmittag, den 07.08.2023, nutzte ein bislang unbekannter Täter 5 Minuten, um die Beifahrerscheibe eines am Zeisigweg geparkten PKW einzuschlagen und eine Umhängetasche aus diesem zu entwenden. Der Täter erlangte lediglich eine geringe Summe Bargeld sowie eine EC-Karte, der Gesamtschaden beträgt jedoch gut 250 Euro. Wer am Montag im Zeisigweg in der Zeit um ca. 14.50 bis 14.55 Uhr ...

mehr