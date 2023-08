Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen durch Feuer

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein ausrangiertes Laufband eines Bückeburger Fitness-Studios an der Langen Straße, das auf der Gebäuderückseite zur Straße "Am Oberstenhof" auf einer Laderampe stand, ist am Freitag gg. 19.55 Uhr in Brand geraten.

Die Brandentdeckerin, die aus einem nahegelegenen Restaurant Flammen aus dem defekten Fitnessgerät aufsteigen sah, informierte Angestellte des Studios, die das Feuer mit mehreren Eimern Wasser löschten.

Kurz zuvor hatten sich unter der überdachten Rampe vier Jugendliche in Jogginganzügen aufgehalten, die Zigaretten rauchten und Schutz vor dem Regen suchten.

Am Grenzweg in Bückeburg qualmte es am Samstag gegen 16.20 Uhr aus einem Briefkasten, der außen an einem Gartenzaun angebracht ist.

Anwohner löschten den Brand mit Wasser aus einer Gießkanne.

Der Blechbriefkasten blieb weitestgehend unbeschädigt. Vermutlich verbrannten im Inneren des Postkastens ein Prospekt und eine Briefsendung. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell