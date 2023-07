Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Kurioser Unfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 14.07.2023 um 19:08 Uhr kam es in Stadthagen auf der Jahnstraße zu einem kuriosen Unfall. Eine 18-jährige Lindhorsterin befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg auf der rechten Seite in Richtung Breslauer Straße. Hinter ihr befand sich, ebenfalls auf einem E-Scooter ihr 20-jähriger Freund. Den beiden kam ein 70-jähriger Stadthäger auf seinem Fahrrad entgegen. Dieser befuhr den dortigen Radweg in der falschen Richtung. In Höhe der dortigen Bedarfsampel begegneten sich die drei Personen. Der Stadthäger bremste sein Fahrrad stark ab, dabei benutzte er lediglich die Vorderradbremse. Dadurch hob sich sein Hinterrad in die Luft. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Lindhorsterin in Höhe seines Hinterrades. Mit dem Hinterrad traf er dann die Lindhorsterin am Oberschenkel. Durch diesen Anstoß wurde sie verletzt. Durch die Polizei wurde der Verkehrsunfall aufgenommen.

