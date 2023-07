POL-STH: Erpressung auf sexueller Grundlage

Stadthagen (ots) - (bae)Durch die Leiterin des Tierheims Stadthagen wurde der Polizei in Stadthagen am Freitag den 14.07.2023 folgender Sachverhalt mitgeteilt. Eine 46 jährige Stadthägerin hatte am 12.07.2023 fünf Babykatzen im örtlichen Tierheim abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt gab sie an, dass sie die Tiere in einem Karton gefunden hätte. Jemand anderes habe sie ausgesetzt. Durch die Mitarbeiterinnen des Tierheims wurde die Babykatzen versorgt, geimpft und durch einen ...

