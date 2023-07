Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Auhagen (ots)

(bae)Am Freitag den 14.07.2023 kam es in Auhagen auf der L 445 zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Wunstorfer wollt mit seinem Motorrad eine 57-jährige Wölpinghäuserin überholen. Diese fuhr mit ihrem Pkw zu diesem Zeitpunkt auf der Straße Auf den Rähden und wollte nach links in die Straße Am Forsthaus einbiegen. Durch den Motorradfahrer wurde der Abbiegevorgang übersehen, dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi der Wölpinghäuserin. Durch Zeugen des Unfalls wurde angegeben, dass der Motorradfahrer bereits vor dem Unfall mehrere Pkw riskant überholt habe. Der Wunstorfer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell