Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum - PKW mit falschen Kennzeichen und ohne Versicherungsschutz

Nienburg (ots)

(KEM) Nienburger Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend gegen 18.55 Uhr einen 51-jährigen Rehburg-Loccumer, der mit einem VW mit falschen Kennzeichen und ohne gültige Pflichtversicherung auf der Meinkingsburger Straße unterwegs war.

Bei der Fahrzeugkontrolle händigte er den Beamten zunächst einen Fahrzeugschein aus, in dem die Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs vermerkt war. Eine EDV-Recherche der Einsatzkräfte ergab dann, dass die am VW angebrachten Kennzeichen an einen anderen PKW gehörten. Eine Versicherung für den VW konnte er ebenso wenig vorweisen. Der 51-Jährige zeigte sich einsichtig, entschuldigte sich und erklärte, den PKW erst kurz zuvor gekauft und auf diese Weise abgeholt zu haben. Die Beamten wiesen ihn auf das strafbare Verhalten hin und leiteten Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung (falsche Kennzeichen) ein. Der PKW musste zunächst am Kontrollort stehen bleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell