Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in einen Bungalow

Döttesfeld (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Dienstagabend haben bisher unbekannte Täter versucht, in einen Bungalow in der Feldstraße in Döttesfeld einzubrechen. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell