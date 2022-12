LPI-EF: Versuchter Einbruch in Warencontainer

Erfurt (ots) - Am Mittwoch wurden bei der Polizei in Erfurt zwei gestohlene Mountainbikes zur Anzeige gebracht. In der Tulpenstraße hatten Diebe über das Weihnachtsfest in einem Fahrradkeller und einer Kellerbox zugeschlagen. Dabei stahlen sie zwei Mountainbikes, ein "Kross Level 2.0" und ein blaues "Cube Stereo 140 HPC" im Gesamtwert von knapp 3.000 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

mehr