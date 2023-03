Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuer - Person in Gefahr

Hünxe (ots)

Heute, am 9. März 2023 um 11:06 Uhr, wurden die Einheiten der Feuerwehr Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Feuer - Person in Gefahr" in die Straße "Högemannshof" alarmiert. Während der Erkundung wurde die an der Adresse wohnhafte Person angetroffen, ein Brandereignis war von außen nicht erkennbar. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr begangen und kontrolliert - ohne Feststellung. Ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen rückten die alarmierten Kräfte wieder ein, sodass der Einsatz um 12:09 Uhr endete.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell