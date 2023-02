Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuer - Person in Gefahr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

In den frühen Morgenstunden, am 26. Februar 2023 um 05:16 Uhr, wurden die 4 Einheiten der Feuerwehr Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Feuer - Person in Gefahr" in die "Kutzersstege" gerufen. Ein ausgelöster Heimrauchmelder und eine erkennbare Verrauchung in einem Mehrfamilienhaus veranlassten eine nebenan wohnende Person zur Alarmierung der Feuerwehr. Der anfängliche Verdacht eines Brandes konnte bei der Erkundung durch den Einsatzleiter nicht bestätigt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz endete um 05:44 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell