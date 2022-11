LPI-SHL: Aufgefahren

Barchfeld (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag in einer Firma in der Straße "Am Eisberg" in Barchfeld zu schaffen. Sie verschafften sich Zutritt zu einer Halle und entwendeten aus dieser einen Elektrohubwagen samt Ladegerät und Schlüssel im Wert von etwa 12.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu ...

mehr