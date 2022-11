LPI-SHL: Loch in Scheibe

Suhl (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter machten sich am Sonntag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr an einer Vitrine, in der Honig über eine Kasse des Vertrauens verkauft wird, zu schaffen. Die Unbekannten bogen an der fest verschraubten Kasse herum und schafften es, diese zu öffnen. Sie nahmen den Inhalt an sich und flüchteten. Eine installierte Kamera nahm die Diebe auf. Einer der beiden trug einen markanten ...

