Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus der Kasse des Vertrauens

Suhl (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter machten sich am Sonntag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr an einer Vitrine, in der Honig über eine Kasse des Vertrauens verkauft wird, zu schaffen. Die Unbekannten bogen an der fest verschraubten Kasse herum und schafften es, diese zu öffnen. Sie nahmen den Inhalt an sich und flüchteten. Eine installierte Kamera nahm die Diebe auf. Einer der beiden trug einen markanten pinkfarbenen Rucksack und der Zweite ein helles Basecap und eine dunkle Hose mit breiten weißen Seitenstreifen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

