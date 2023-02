Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Heute Nacht, am 8. Februar 2023 um 01:05 Uhr, wurde die Einheit Hünxe zusammen mit dem Rettungsdienst aus Dinslaken und der Polizei unter dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Straße "Bensumskamp" alarmiert. Während der Erkundung konnte die Person, welche in der betroffenen Wohnung wohnt, wohlauf angetroffen werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr 01:29 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell