FW Hünxe: Feuerwehr Ausbildung startet in Hünxe

Hünxe (ots)

Am Abend des 15. Februar 2023 trafen sich die teilnehmenden Personen des Grundlehrgangs zur ersten Ausbildungseinheit im Gerätehaus in Hünxe. In den kommenden sechseinhalb Wochen lernen 19 Beteiligte, 14 aus der Gemeinde Hünxe und 5 aus der Gemeinde Schermbeck, Grundfertigkeiten im Feuerwehr Einsatz. Viel theoretisches Wissen über Erste Hilfe, Brandlehre oder Gerätekunde, sowie die praktische Handhabung der vielen Gerätschaften wechseln sich auf dem Stundenplan ab. Über 70 Stunden verbringen die neuen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, neben ihrem eigentlichen Beruf - ehrenamtlich, am Mittwochabend und Samstag ganztägig zusammen. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs qualifizieren sich die Teilnehmenden für den zweiten Teil der Grundausbildung und andere, nachfolgende, Lehrgänge.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell