POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Steinebach/Sieg (ots) - In der Nacht vom 18.7. auf den 19.07., ca. 20:00 bis 02:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter beide Kennzeichenschilder eines PKW (Mercedes) im Ortsbereich Steinebach/Sieg entwendet. Der PKW parkte im benannten Zeitraum vor einer Gaststätte in der Hauptstraße. Wer hat in dieser Zeit auffällige Beobachtungen gemacht oder kann sonst Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an ...

