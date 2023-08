POL-NI: Stolzenau - Kellerbrand in Reihenhaus

Bückeburg (ots) - (ma) Ein ausrangiertes Laufband eines Bückeburger Fitness-Studios an der Langen Straße, das auf der Gebäuderückseite zur Straße "Am Oberstenhof" auf einer Laderampe stand, ist am Freitag gg. 19.55 Uhr in Brand geraten. Die Brandentdeckerin, die aus einem nahegelegenen Restaurant Flammen aus dem defekten Fitnessgerät aufsteigen sah, informierte Angestellte des Studios, die das Feuer mit mehreren ...

mehr