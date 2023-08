Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rinteln

Rinteln - Bahnhofsallee (ots)

(me) Am Freitag, 04.08.2023, in der Zeit von 20:00 bis 20:11 Uhr, parkte ein Kfz-Führer aus Hameln seinen Pkw (mit LIP-Kennzeichen) auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rinteln ordnungsgemäß in einer Parkbucht ab. Bei Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Schaden an seinem Pkw fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Pkw-Führer diesen beim Ein- oder Ausparken aus der Parkbucht daneben verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9646-0 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere wird eine Zeugin gebeten sich zu melden, die dem Geschädigten auf dem Parkplatz Teile des Kennzeichens des verursachenden Pkw mitgeteilt, aber nicht ihre Personalien hinterlassen hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell