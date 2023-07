Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Verkehrskontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.07.2023 zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde in Friedelsheim in Fahrtrichtung Wachenheim, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Aufgrund der Eingabe eines Bürgers, wurde eine Kontrollstelle zur Überprüfung des Radverkehrs errichtet. Im genannten Zeitraum konnten keine Radfahrer festgestellt werden, die den Gehweg verbotswidrig befuhren. Insgesamt passierten 4 Fahrräder die Kontrollstelle, welche sich jedoch allesamt an die geltenden Verkehrsregeln hielten.

