Mühltal - Nieder-Ramstadt (ots) - Am Freitag, den 13.01.2023 zwischen 15:20 Uhr und 15:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarkts in der Rheinstraße ein geparkter VW Golf von einem vermutlich ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. An dem schwarzen VW Golf entstand ein Sachschaden von etwa 4000 EUR. Der Unfallverursacher, bei dem es sich nach derzeitigen ...

mehr