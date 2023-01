Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mühltal - Nieder-Ramstadt (ots)

Am Freitag, den 13.01.2023 zwischen 15:20 Uhr und 15:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarkts in der Rheinstraße ein geparkter VW Golf von einem vermutlich ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. An dem schwarzen VW Golf entstand ein Sachschaden von etwa 4000 EUR. Der Unfallverursacher, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um ein weißes Fahrzeug handeln dürft, entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 6330-0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

