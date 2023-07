POL-PDNW: PI Grünstadt - Zwei Waldbrände

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 11.07.2023 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Brand im Waldgebiet in Carlsberg mitgeteilt. Beim Eintreffen war das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland war mit 37 Einsatzkräften sowie 10 Fahrzeugen im Einsatz. In der Nähe eines Waldweges hatte es an zwei Stellen gebrannt, wobei ein Brand den Weiteren durch Funkenflug auslöste. Es handelt sich um Flächen von 200 qm bzw. 600 qm. Als Brandursache kann eine Selbstentzündung nicht ausgeschlossen werden.

