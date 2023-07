Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Hettenleidelheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (11.07.2023) gegen 08:00 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Die 40-jährige Fahrerin eines Kia befuhr die Poststraße in Fahrtrichtung "In der Union" in Hettenleidelheim und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich zu passieren. Hierbei übersah sie die vorfahrtberechtigte 35-jährige Audi-Fahrerin und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie der im Audi befindlichen drei Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

