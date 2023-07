POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrer eines 40-Tonners unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Wattenheim (ots) - Aktuell steht auf der A6 an der Ausfahrt Wattenheim ein LKW in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an und die Richtungsfahrbahn nach Kaiserslautern ist aktuell voll gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiautobahnstation Ruchheim PK Grzechnik Telefon: 06237/933-0 E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

