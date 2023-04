Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Einbrecher unterwegs

Ein Unbekannter drang von Dienstag auf Mittwoch in ein Sportheim in Dürmentingen ein.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden, zwischen 22 Uhr und 9 Uhr, gelangte der Unbekannte auf das Gelände im Weiherweg.

Zunächst schnitt der Täter an der Gebäuderückseite ein kleines Loch in den Rollladen. Dazu benutzte er wohl einen Winkelschleifer. Da der Einbrecher dort wohl nicht ins Gebäude gelangte, warf er an der Gebäudevorderseite eine Fensterscheibe mit einem Stein ein.

Der Unbekannte entriegelte das Fenster und stieg ein. Im Innern suchte er nach Brauchbarem.

Ohne Beute verließ der Täter das Sportheim. Zurück blieb ein Sachschaden von rund tausend Euro. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Sie sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können und Verdächtiges beobachtet haben.

Vereinsgebäude, Buden und Hütten sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei, dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die Mitarbeitenden bei den polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen. Termine können über die Telefonnummern 0731 188-1444 vereinbart werden.

