Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Peugeot Boxer gestohlen

Gera (ots)

Gera: Die Kripo in Gera hat seit gestern die Ermittlungen zu einem Pkw-Diebstahl aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der gestohlene Peugeot Boxer, welcher im Inneren speziell für eine Baufirma umgebaut war, stand im Zeitraum vom Sonntag auf Montag (21.05.2023 - 22.05.2023) ordnungsgemäß in der Kupferstraße in Gera. Im Fahrzeug selbst befanden sich zudem diverse Baumaschinen, Werkzeuge und Baumaterialien. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte das weiße Firmenfahrzeug nicht aufgefunden werden. Hinweise zu den Fahrzeugdieben bzw. dem Verbleib des Peugeot mit Geraer Kennzeichen nimmt die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 8234-1465) bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell