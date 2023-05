Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifenstecher in Gera unterwegs

Gera (ots)

Gera. Gleich von drei Fahrzeugen zerstach ein unbekannter Täter den jeweils hinteren linken Reifen zwischen dem Abend des 21.05.2023 und dem Morgen des 22.05.2023. Alle drei Autos waren in der Schäfereistraße geparkt. Dem Unbekannten schien das Zerstechen der Reifen jedoch nicht auszureichen, so dass er zusätzlich an einem der drei Pkw (Citroen) die linke Fahrzeugseite zerkratzte. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei (0365/ 829-0) ermittelt. Sofern Sie Angaben zum Täter oder der Tatausführung machen können, werden Sie gebeten, sich zu melden. (TL)

