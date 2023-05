Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zufahrtsschranke umgeknickt

Gera (ots)

Ronneburg. An einer Schule in der Martin-Luther-Straße knickten Unbekannte im Zeitraum vom 17. Mai bis zum 22. Mai 2023 eine Zufahrtsschranke um. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei (0365/ 829-0) hat Ermittlungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

