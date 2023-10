POL-OG: Kehl - Verletzte Person, Zeugen gesucht

Bad Peterstal (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L93 schwere Verletzungen zugezogen. Der 73-jährige Honda-Lenker fuhr gegen 15:45 Uhr von Bad Rippoldsau-Schapbach kommend in Richtung Bad Peterstal. In einer Kurve auf Höhe Seebächle kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem ...

mehr