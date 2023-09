POL-OG: Wolfach - Unfall mit Verletzten

Lahr (ots) - Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 22.45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Skoda war auf der Einsteinallee in Lahr in südlicher Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 38-jährige Pkw-Lenker wurde hierbei aus dem Fahrzeug ...

