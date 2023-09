Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tödlicher Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 22.45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Skoda war auf der Einsteinallee in Lahr in südlicher Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 38-jährige Pkw-Lenker wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Die 19-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Neben den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Lahr im Einsatz.

