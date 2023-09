Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Kehl

Neumühl - Vorläufige Festnahme nach Brandserie

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg gegen den Beschuldigten durch die Haftrichterin des Amtsgerichts Offenburg erlassene Haftbefehl wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Brandstiftung wurde am Freitagnachmittag in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/tr

Pressemitteilung vom 29.09.2023, 13:41 Uhr

Im Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden in Kehl - Neumühl konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg, in Zusammenarbeit mit Beamten des Polizeireviers Kehl, am Donnerstag einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach Auswertung zahlreicher Spuren und Hinweisen aus der Bevölkerung, verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Deutschen. Dieser ist dringend verdächtigt, den LKW-Brand am 26.09.2023 in der Auenheimer Straße in Neumühl verursacht zu haben. Auf welche Art und Weise und in welchem Umfang er mit den weiteren sieben Bränden in Neumühl in Zusammenhang steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Als Tatvorwurf steht der dringende Tatverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung im Raum.

/vo

