Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

Die behördlich angeordnete Untersuchung in einer Klinik in Baden-Baden sollte am Donnerstagnachmittag durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden begleitet werden. Der Anwohner der Briegelackerstraße sollte gegen 16:30 Uhr abgeholt und in die Räumlichkeiten einer Spezialklinik gebracht werden. Der Mann zeigte sich in seiner Wohnung zunächst kooperativ, war jedoch mit einem Motocross-Helm bekleidet und hatte hinter seinem Rücken ein griffbereites Schwert versteckt. Wenig später schlug seine Stimmung allerdings um und er leistete erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Das Schwert kam hierbei nicht zum Einsatz. Dennoch wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Zwei von ihnen konnten ihren Dienst fortsetzen, eine Beamtin musste ihren Dienst aufgrund der Verletzungen vorzeitig beenden. Zur Untersuchung in der genannten Spezialklinik musste der Mann dennoch antreten.

/ma

