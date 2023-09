Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verkehrsunfall mit Motorroller

Iffezheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der "Gebrüder-Grimm-Straße" zu einem Verkehrsunfall. Um kurz vor 17 Uhr stürzte ein 14-jähriger Jugendlicher alleinbeteiligt, mutmaßlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit. Eine Zeugin kümmerte sich vor Ort direkt um die Verletzungen des Jugendlichen. Aufgrund der Blessuren wurde der Teenager durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er konnte die Klinik noch am selben Tag verlassen. Da der Roller unerlaubte Modifizierungen aufwies, wurde dieser für weitere Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt sichergestellt. Weiterhin waren an dem Roller keine Kennzeichen angebracht. Da der 14-Jährige aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis ist, muss er neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell