Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter legt gefälschtes Rezept vor

Kaiserslautern (ots)

In mehreren Apotheken hat ein Unbekannter im Verlauf der Woche versucht, mit einem gefälschten Rezept an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen. Bereits am Dienstag berichtete die Polizei von einem weiteren Fall (siehe: https://s.rlp.de/4AZ6x). In zwei der aktuellen Fälle fiel die Fälschung zu spät auf und der Täter erhielt die Arzneimittel. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten auf das Konto eines einzigen Verdächtigen gehen. Den Beamten liegen Personenbeschreibungen vor. Demnach dürfte der Täter 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat eine Glatze beziehungsweise kurzes, helles und lichtes Haar. Auffallend war sein gerötetes Gesicht, beschrieben wurde es auch mit "rote Flecken im Gesicht". Der Mann habe eine "knollig, rote Nase". Der Unbekannte könnte von kräftiger Statur sein. Er sprach pfälzischen Dialekt. Wer kann Hinweise zu der Person geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

