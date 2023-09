Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Technik im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben von einer Freifläche in der Pariser Straße technisches Material im Wert von knapp 20.000 Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich in Höhe der Hausnummer 350 zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Verkehrsteilnehmern könnte das Treiben der Langfinger aufgefallen sein, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Die Täter haben das Material (u.a. Antennen, Kabel, Konstruktionsstahl, Radiomodule, Systemschränke) vermutlich mit einem Kleintransporter oder Anhänger abtransportiert. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

