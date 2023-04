Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Beschädigter Pkw nach Parkunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Die Beamten der Polizeistation Bönningstedt suchen nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz von Edeka in der Straße "Waldhof" in Ellerbek einen möglicherweise an der Front beschädigten Pkw.

Am Montagmittag (03.04.2023) meldete sich die Fahrerin eines Ford Mondeos bei der Polizei, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war und teilte mit, dass sie zwischen 11:30 und 11:50 Uhr beim Parken einen anderen Pkw angefahren haben.

Das Heck des Fords soll die Front eines dunklen, neueren Mittelklassewagens berührt haben.

Nähere Informationen zu dem mutmaßlich beschädigten Fahrzeug hatte die Frau nicht bzw. konnte die alarmierte Streife den Pkw auf dem Supermarktparkplatz nicht mehr ausmachen.

Die Ermittler der Polizeistation Bönningstedt suchen sowohl mögliche Zeugen als auch den/die Besitzerin des möglicherweise beschädigten Fahrzeugs und bitten unter 040 3562752-0 um Kontaktaufnahme.

