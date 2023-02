Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altencelle

Celle (ots)

Zur Mitgliederversammlung der Stützpunktfeuerwehr Altencelle konnte Ortsbrandmeister Sebastian Promoli am 27.01.2023 die Mitglieder der Einsatz- und Altersabteilung sowie den Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Dirk Heindorff und den Abteilungsleiter des Fachdienstes abwehrender Brandschutz der Stadt Celle, Jann Brüsting im Feuerwehrgerätehaus begrüßen.

Im Berichtsjahr 2022 konnten die für die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung wichtigen Aus- und Fortbildungen auf Stadt-. Kreis-. und Landesebene unter Beachtung der jeweils gültigen Hygienevorschriften weitestgehend wieder durchgeführt werden, was auch an den geleisteten Dienststunden im Vergleich zum Vorjahr festzustellen war. So wurden 3400 Dienststunden absolviert (2580 Stunden in 2021). Hinzu kommen 535 Einsatzstunden, die bei 45 Einsätzen angefallen sind (Vorjahr ebenfalls 45). Hier waren abzuarbeiten 19 Brandeinsätze, 14 technische Hilfeleistungen und 12 Fehlalarme. Der Mitgliederbestand kann mit 45 Angehörigen in der Einsatzabteilung als stabil betrachtet werden. Die Jugendfeuerwehr hat 8 Mitglieder und die Altersabteilung besteht aus 29 Kameraden.

Für langjährige Mitgliedschaft konnten Bodo Knop, Harmke Liskien und Stephen Marsh (25 Jahre), Dirk Heindorff und Jens Knoop (40 Jahre) sowie Claus Knoop und Gerhard Bertram (60 Jahre) geehrt werden. Henning Bruns erhielt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze. Befördert wurden Jörn Mirete zum Oberfeuerwehrmann, Jan Schachtebeck zum Hauptfeuerwehrmann, Paul Krogmann zum Löschmeister, Björn Elebe zum Oberlöschmeister und Sebastian Promoli zum Oberbrandmeister.

Text: Se. Promoli, Ortsbrandmeister FF Altencelle

