Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer und Gewalttäter

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet einen mutmaßlichen Drogendealer und Gewalttäter festgenommen. Dem 27-Jährigen werden weitere Delikte, unter anderem Stalking, Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen gerichtliche Auflagen vorgeworfen. Der Mann stellte am Dienstag seiner Ex-Freundin nach, am Nachmittag klickten dann die Handschellen. Nachdem er die Frau mit einer Schusswaffe bedrohte, trafen Einsatzkräfte den 27-Jährigen in einem von ihm benutzten Pkw an. Sie nahmen den Mann widerstandslos fest. Der Verdächtige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte positiv auf Kokain. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Beamten ein verbotenes Faustmesser und Marihuana in nicht geringer Menge. Im Fahrzeug des mutmaßlichen Drogendealers stellte die Polizei eine Gaspistole, einen Schlagring und mehrere Patronen scharfer Pistolenmunition sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der 27-Jährige machte zu den Vorwürfen keine Angaben. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell