Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wendemanöver auf B55 endet mit einer leichtverletzten Person

Griesemert (ots)

Am 02.08.2023 um 15:47 Uhr befuhr der 55-jähriger Fahrzeugführer eines VW Passat die B55 von Olpe kommend in Fahrtrichtung Oberveischede. Ein 76-jähriger Fahrer ebenfalls eines VW Passat befuhr die Gegenrichtung. In Höhe einer Firmeneinfahrt fuhr der 76-Jährige zunächst rechts an eine Parkfläche und wendete dann auf der Fahrbahn. Hierbei kam es zu Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeugführer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 55-jährige Pkw-Fahrer leichtverletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Olpe zugeführt. Die B55 war für die Dauer von ca. einer Stunde komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

