POL-OE: Handy aus PKW gestohlen

Drolshagen (ots) - Zwischen Montagnachmittag (31.07.2023) und Dienstagmorgen (01.08.2023) brachen unbekannte Täter in einen Baustellencontainer in der Straße "In der Hützenau" ein. Aus dem Container wurden Ladegeräte und Werkzeug-Akkus entwendet. Sach- und Beuteschaden liegen im mittleren bis oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

